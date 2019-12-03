Планерка в мэрии Сыктывкара: прямая трансляция

Сейчас в городской администрации Сыктывкара проходит общегородская планерка, которую ведет и.о. мэра Наталья Хозяинова. Собрание началось с докладов представителей ЖКХ-служ и различных управлений.

МВД: Всего поступило 7061 заявлений, 155 преступлений раскрыты. 8 грабежей, 1 убийство, 1 преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетней - все раскрыты. Комитет ГО и ЧС: Всего зарегистрировано 7 происшествий. Пострадал человек из-за падения снега. Один человек погиб в результате падения в колодец. Зарегистрировано 18 пожаров. Было 12 сообщений о диких животных. ПАО Т Плюс: Работаем в штатном режиме. Все потребители подключены.

Сыктывкарский водоканал: Предприятия работает в штатном режиме. Дорожное хозяйство: Работаем в усиленном режиме. Вывезли около 25 кубометров снега. Ждём очередной катаклизм в течение двух суток из-за потепления.

МУП Жмлкомхоз: Начинаем работу по устройству ледовых городков. В частности, сейчас на Стефановской площади устанавливают ёлку.

После окончания докладов началось обсуждение реализации нацпроектов. В следующем году на переселение людей из аварийного и ветхого жилья потратят 140 млн рублей.

Национальный проект "Демография" предполагает ликвидацию очередей в детские сады. В 2020 году на данную цель выделят более 151 млн рублей. На эти деньги переоборудуют имеющиеся учреждения и выкупят новые помещения.