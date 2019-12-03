Иллюминация, ледовые городки, ёлки: как Сыктывкар украсят к Новому году

Сегодня в сыктывкарской мэрии прошла общегородская планерка. Начальник управления культуры Олег Елфимов рассказал, как столица Коми готовится к встрече Нового года.

Иллюминация появится на улицах Ленина, Интернациональной, Советской и Коммунистической. Стела «на кольце» снова будет радовать своим светом. Впервые иллюминация засияет на улице Кирова. Праздничные огни загорятся в городе 13 декабря.

Театральную площадь украсят консоли с подсветкой в виде морозных узоров. Там же появится арт-объект в виде подарка с виртуальной реальностью внутри. На «площадке под часами» рядом с Республиканским стадионом как и в прошлом году установили огромный ёлочный шар.

Новогодний шар уже установилиФото: Ольга СОЛОВЕЙ

Новогодние ёлки поставят на различных площадках города, в том числе на Стефановской площади. На центральной городской площади сделают ледовый городок, оформленный под царство Снежной королевы. Кроме ледовых фигур будут монтировать и новые световые фигуры.

Там же зальют каток. Рядом с катком будет работать прокат коньков. Сквер похорошеет благодаря рождественским венкам с подсветкой.

Новые световые фигуры появятся также в микрорайонах Орбита, Лесозавод и Давпон и в поселках Краснозатонском, Седкыркеще, Максаковке.

Ещё в Сыктывкаре зальют десять бесплатных катков. До 23 декабря все городские ёлки должны занять свои места и залить катки. Рождественская ярмарка на Стефановской площади откроется 16 декабря.

Напомним, что сегодня на Стефановской площади уже начали устанавливать 22-метровую ёлку.

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