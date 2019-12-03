Иллюминация, ледовые городки, ёлки: как Сыктывкар украсят к Новому году
Сегодня в сыктывкарской мэрии прошла общегородская планерка. Начальник управления культуры Олег Елфимов рассказал, как столица Коми готовится к встрече Нового года.
Иллюминация появится на улицах Ленина, Интернациональной, Советской и Коммунистической. Стела «на кольце» снова будет радовать своим светом. Впервые иллюминация засияет на улице Кирова. Праздничные огни загорятся в городе 13 декабря.
Театральную площадь украсят консоли с подсветкой в виде морозных узоров. Там же появится арт-объект в виде подарка с виртуальной реальностью внутри. На «площадке под часами» рядом с Республиканским стадионом как и в прошлом году установили огромный ёлочный шар.
Новогодний шар уже установилиФото: Ольга СОЛОВЕЙ
Новогодние ёлки поставят на различных площадках города, в том числе на Стефановской площади. На центральной городской площади сделают ледовый городок, оформленный под царство Снежной королевы. Кроме ледовых фигур будут монтировать и новые световые фигуры.
Там же зальют каток. Рядом с катком будет работать прокат коньков. Сквер похорошеет благодаря рождественским венкам с подсветкой.
Новые световые фигуры появятся также в микрорайонах Орбита, Лесозавод и Давпон и в поселках Краснозатонском, Седкыркеще, Максаковке.
Ещё в Сыктывкаре зальют десять бесплатных катков. До 23 декабря все городские ёлки должны занять свои места и залить катки. Рождественская ярмарка на Стефановской площади откроется 16 декабря.
Напомним, что сегодня на Стефановской площади уже начали устанавливать 22-метровую ёлку.
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ИСТОЧНИК KP.RU