Заслуженный приговор: жители Печоры, убившие дедушку с двумя внуками, получили пожизненные сроки

Сегодня кожвинские душегубы услышали свой приговор. Верховный суд Коми назначил им наказание в виде пожизненного лишения свободы. Больше года назад осужденные Денис Фадеев и Денис Попов убили двух подростков и их дедушку в печорском поселке Кожве.

Тройное убийство

3 октября прошлого года хозяйка, ее сожитель и его приятель поссорились. Женщина была пьяна. Ругань услышал ее 16-летний сын. Он попытался заступиться за мать. В ответ мужчины обрушились на парня с кулаками. Молодой человек умер, получив травмы, несовместимые с жизнью.

Труп брата увидела 13-летняя девочка. Убийцы решили расправиться со свидетельницей и задушили ее. Следователи сообщили, что перед этим один из сообщников совершил в отношении нее «насильственные действия сексуального характера».

Денис Попов повернулся к судье спинойФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Серия кровавых преступлений на этом не закончилась. 38-летний и 37-летний жители Печоры решили «убрать» и дедушку подростков, который ждал внуков рядом с домом. Пенсионера позвали в дом и убили, с остервенением избив. Душегубы сбежали с места преступления, прихватив с собой ценные вещи. Чтобы запутать следствие, тела убитых они перетащили в другое место. Искали преступников недолго.

Поиски душегубов

Покинув дом, где еще лежали трупы дедушки и внуков, Денис Попов и Денис Фадеев попытались спрятаться. Сначала они прятались в балке жителя Кожвы. Хозяева постройки узнали беглецов, которых тогда разыскивала полиция. Кожвинцы сообщили обо всем в правоохранительные органы, но разыскиваемым удалось сбежать.

Денис Фадеев был спокоенФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

К поискам привлекли офицеров войсковой части и спасателей МЧС. Также задействовали вертолеты и квадрокоптер. Нашли изуверов 6 декабря. Житель поселка позвонил участковому и сообщил, что увидел мужчину, похожего на злоумышленника. Он по тропинке шел в лес. Участковый Алексей Попов и начальник печорского отдела участковых уполномоченных полиции Сергей Туманов отправились по следу. Полицейские поймали убийц, которые не сопротивлялись во время задержания, так как были измождены из-за двухдневной облавы. Сотрудники правоохранительных органов начали выяснять детали произошедшего.

Судья зачитывает резолютивную часть приговораФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Жестоко убитых дедушку с внуками похоронили 8 октября. Деньги на похороны собирали всем поселком. Попрощаться с жертвами изуверов пришли почти все жители Кожвы, похоронная процессия растянулась на десятки метров.

Суд

Расследование тройного убийства длилось несколько месяцев. В конце концов, обвинительное заключение утвердили и 22 июля передали в Верховный суд. Судья начал рассматривать уголовное дело.

Денис Фадеев и Денис Попов обвинялись в убийстве трех человек, краже и незаконном проникновении в жилище. Одному из них вменялись в вину насильственные сексуальные действия, совершенные в отношении несовершеннолетней. Второго приятеля также обвиняли в краже денег с кредитной карты. Обвинение усугублялось тем, что два убийства душегубы совершили, чтобы скрыть первое преступление. К тому же, оба фигуранта были ранее судимы.

Фадеев ознакомился с приговоромФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Дело рассматривалось в Верховном суде, так как мужчины обвинялись в совершении особо тяжких преступлений. Заседания были закрытыми из-за того, что в деле были замешаны несовершеннолетние. Некоторые заседания были выездными: в Печоре допрашивали свидетелей.

Попов во время приговора почти не шевелился и не поднимал головыФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Судебное разбирательство подходило к финалу. Прокурор запросил для Дениса Фадеева и Дениса Попова пожизненное заключение. Сегодня прошло финальное заседание, на котором фигуранты узнали о своем наказании. Суд согласился с государственным обвинителем и назначил наказание в виде пожизненного лишения свободы в колонии особого режима. Также с каждого фигуранта взыскали 850 тысяч рублей за причиненный моральный вред. Осужденные на приговор отреагировали спокойно, безэмоционально. Во время заседания они пытались спрятаться от камер журналистов: оба Дениса нахохлились и казалось, что пытались сморщиться.

Фадеев не выглядел расстроеннымФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Сейчас у кожвинских убийц небольшой выбор: отправиться в тюрьму либо попытаться обжаловать решение республиканского Верховного суда в апелляционном суде второй инстанции в Санкт-Петербурге. Но учитывая собранные следствием доказательства, можно сказать, что смягчение приговора или его отмена не предвидится.

Попов ознакомился с приговоромФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Экс-ректора УГТУ Николая Цхадая оставили под стражей

Новый год экс-ректор встретит в СИЗО (подробности)