2019-12-31T15:50:44+03:00
Общество

13 опасных погодных явлений в Коми в 2019 году

Синоптики подвели итоги
Дарья ЮДИНА
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Источник: Архив "КП"Источник: Архив "КП"
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Специалисты Коми ЦГМС подвели итоги 2019 года. Они насчитали 13 опасных погодных явлений, которые подпортили настроение жителям республики в уходящем году. Ещё 222 явления отнесли к неблагоприятным.

Самым необычным сезоном стал летний: и в температурном режиме, и по осадкам. Несмотря на преобладание холодной погоды было много гроз с ливнями и шквалами.

В Сыктывкаре шесть раз были установлены новые абсолютные значения температуры воздуха: в мае три раза (9,11 и 12 мая), в июне раз (9 июня). В эти дни зафиксировали новые значения абсолютных максимумов дня. Температура воздуха повышалась соответственно до 27,6С, до 28,8С и до 31,2С, и 9 июня до 30,3С. А 31 июля и 1 августа были установлены новые абсолютные минимумы температуры: 3,0 и 2,7С.

В целом 2019 год в нашем регионе оказался теплым и на большей части с рекордным количеством осадков. По данным большинства метеорологических станций осадков за год выпало на 30% больше нормы. Отдельные станции зафиксировали превышение на 50-70. В абсолютных лидерах по осадкам Ухта: здесь за год выпало 937 мм против рекордных до этого 804 мм в 2017 году. Большая часть осадков обрушилась в виде ливней летом. Максимальное количество осадков выпало в Ухтинском районе — 283 мм или 422% от нормы. По 2,5 нормы осадков выпало в Троицко-Печорском, Усть-Куломском и Корткеросском районах. На остальной территории сумма выпавших осадков составила по 1,5-2 месячные нормы. За счёт большого количества выпавших осадков на реках республики прошла целая серия дождевых паводков.

На всей основной территории сельскохозяйственной зоны республики отмечалось опасное явление — переувлажнение почвы. Из-за этого тормозилась, а местами полностью останавливалась заготовка кормов.

Необычному лету предшествовала ранняя и затяжная весна. Вторая половина мая была холодной, с заморозками. Следующий месяц также был не очень теплым: отопительный сезон в Заполярье завершли только в первых числах июля.

С сентября по декабрь погодные условия над территории Республики Коми так же в основном формировали циклоны. На северо-востоке зима началась 16 октября, что для Заполярья на две недели позднее обычного. На северо-западе и на востоке центральных районах зима началась 17 октября, что близко к средним многолетним датам. На юго-западе — 28 октября, что на полторы недели позднее обычного.

Особенностью предзимья стали частые снегопады, в отдельные дни сильные и очень сильные. На конец декабря высота снежного покрова выше средних многолетних значений на 15-30%. Запасы воды в снежном покрове также превышают норму. Наибольшие снегозапасы сформировались в бассейнах Печоры и Вычегды — в 1,5 раза больше нормы. Так же декабрь отметился продолжительным периодом теплой погоды. В столице первые 20-ти градусные морозы случились только в канун Нового года.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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