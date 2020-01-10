«Видео пожара не передают ужаса, когда видишь это вживую» - ухтинец о взрыве на НПЗ

Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Ухте тушили больше шести часов. Все это время жители Жемчужины Севера скрещивали пальцы, чтобы возгорание скорей потушили. Однако глубоким вечером на заводе произошло еще несколько взрывов. Огромные «грибы» вспышек освещали небо оранжевым цветом. Горожане старались не паниковать, но дребезжащие окна и прижимающая к земле взрывная волна сеяли страх и ужас. Рассказ экс-ухтинца Романа Касиян во время ЧП передает эмоции, которые пережили жители города.

«Паникеры» и «бывалые»

Город разделился на три части: «паникеры», «бывалые» и те, кто делали все, чтобы «Жемчужину Севера» не стерло к чертям с лица планеты Земля. Им низкий поклон за то, что все обошлось тем, чем обошлось.

Я, конечно же, думал, что до конца буду во втором лагере, бывалых, ибо пережил два взрыва газопровода. В первый раз мелким, когда над городом был «ядерный гриб» из черного дыма и окна дома на Кремса дребезжали часа три. Когда был постарше видел, что осенью ровно за секунду ночное небо превратилось в дневное, потом оранжевое зарево, гул. Но 9 января я был паникером.

Пожар начался в районе пяти часов вечера. Я теперь живу напротив автовокзала, где в окнах открывается прекрасный вид на архитектуру города - видна труба ТЭЦ и в той же стороне нефтеперерабатывающий завод. Окна были открыты, и я услышал хлопок , вслед за которым занавески наполнились воздухом. Дом покачнуло и меня на диване, соответственно. Потом мы увидели зарево. Мониторинг социальных сетей, звонки товарищей - горит НПЗ.

Ощущение ужаса

Еще с детства помню фразу, которую каждый знает в Ухте: «Долбанет НПЗ - всем ….» От греха собрали документы и пошли в сторону набережной Газовиков. И вроде все ок. И вроде все локализовали. Товарищи пишут, что все ок. Мы погуляли и вернулись домой. И тут 21:00 новая вспышка. 22:00 еще одна.

Спустя 10 минут вижу, как зарево начинает становится все ярче. Из-за домов уже вижу пламя. Внутри становится не по себе. А потом в окне мы видим «ядерный гриб». Такого жуткого неизведанного страха я не испытывал никогда. Мы одеваемся, а в голове: «Сейчас взрывная волна снесет к чертям собачим нас всех». Но ее нет и слава Богу. Но в окне второй «гриб». Внутри сжимается все, что может сжиматься. Мы выбегаем на улицу, а там еще один, но уже с грохотом, который давит тебя к земле. Желание сбежать из города. Видео, которых десятки сейчас в сети, не передают того ужаса, который ты испытываешь, когда видишь это вживую в окнах своей квартиры.

Страх за семью, себя, за город

Сейчас, как сообщает мэрия по информации Управления по делам ГО и ЧС Ухты, опасная фаза пожара пройдена, жилым кварталам и населению Ухты угрозы нет.

По белому завидую спокойствию, доброму пофигизму бывалых ухтинцев, кто смотрел на это как на обычный пожар и знал, что все будет «ок». Реально по-белому завидую вашему спокойствию. Я же испытал адский страх. Страх за семью, себя, за город. Почувствовал себя какой-то букашкой в этом мире, которая ничего не может поделать перед техногенным п…ом. А только надеяться, что все будет хорошо. И хорошо, что все хорошо. Берегите себя и близких. 2020-ый ты давай это самое, полегче.

Полную хронологию событий во время пожара на нефтеперерабатывающем заводе читайте здесь.

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