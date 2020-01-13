Следователи рассказали об итогах проверки трагической гибели сыктывкарки в Санкт-Петербурге

2 октября в Санкт-Петербурге погибла 23-летняя уроженка Сыктывкара Валерия Пыхтеева — она выпала из окна многоэтажного дома. Следователи расследовали трагический случай и пришли к выводу, что смерть не носит криминального характера. Об этом «КП-Коми» сообщили в СУ СК РФ по Ленинградской области.

Тело Валерии было найдено в Санкт-Петербурге у дома №11 корпуса № 1 по Петровскому бульвару. Предположительно, она упала с большой высоты. Известно, что в Санкт-Петербурге она жила не больше недели, а приехала в северную столицу в гости к своему парню.

- Следователи провели проверку. Установлено, что девушка снимала квартиру в этом многоквартирном доме. Следствие не находит криминальных мотивов в смерти уроженки Коми. Было отказано в возбуждении уголовного дела, - рассказала «КП-Коми» старший помощник руководителя СУ СК РФ по Ленинградской области Юлия Матолыгина.

Отметим также, что Валерию похоронили на родной земле — в Сыктывкаре. За короткое время жители столицы собрали сумму, необходимую для транспортировки тела. В Сыктывкаре Валерия занималась наращиванием ресниц. В соцсетях пишут, что она была жизнерадостной, улыбчивой и интеллигентной девушкой.

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