Коми заняла 21 место в рейтинге регионов по готовности к коронавирусу

В России составили рейтинг регионов, отражающий готовность к вспышке коронавируса. Республика Коми заняла в нем 21 место.

Представленный рейтинг отражает готовность ресурсов для массовой госпитализации — это врачи, которые могут заняться больными и места в больницах для зараженных.

Безусловное первенство по ресурсной обеспеченности досталось Магаданской области с показателем 91,7 из 100 возможных. Далее следует Республика Тыва (81), замыкает тройку лидеров Алтайский край (73,9).

Республика заняла в рейтинге 21 место с показателем 54,6.

Хуже всего дело обстоит в Калужской области (22,3), Курганской области (24,7), Татарстане (26,5). Москва также в топе антилидеров — с рейтингом 31,6.

Напомним, что с 16 марта в республике заработал режим повышенной готовности из-за коронавируса. Вузы, ссузы и школы перешли на дистанционное обучение. Предприятия и ведомства изменили режим работы. Общественный транспорт стали дезинфицировать перед выходом на линию.

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