В Республике Коми не в первый раз на просторах Интернета появляются видеоролики избиения людей, которые зачастую снимают несовершеннолетние на камеру смартфона, а затем выкладывают в сеть. Зачем подростки снимают и выкладывают в глобальную сеть свои \\"подвиги\\" на видео и что ими движет, «Комсомолке» рассказал семейный психолог, член Ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии (г. Санкт-Петербург) Илья Соболев.Напомним, одно из свежих видео заснято «сам себе режиссером» в Печоре, кадры шокируют – подростки избивают по очереди своего товарища прямо в подъезде дома, зрелище не для слабонервных. А ведь жители республики ещё не успели отойти от предыдущего «ролика», где молодые девчонки напали на женщину в сетевом продуктовом магазине в Сыктывкаре, покупательницу запинали ногами только потому, что она сделала замечание подросткам, чтобы те вели себя прилично.В конце прошлого года в Воркуте молодые люди жестоко избили на \\"вписке\\" 18-летнего парня до полусмерти, причём одни из нападавших оказался брат пострадавшего. Так же в прошлом году в Микуне девочки избили сверстницу ради лайков в Тик-Токе. Подруги уверяют: ролик с дракой не более чем инсценировка. Зачем?- В чём корень зла?- Чтобы понять причину детской агрессии и почему она зачастую столь демонстративна, для начала нужно ответить на вопросы: кто такой ребенок, чего он хочет и в чем нуждается. Каждый ребенок должен ощущать, что родители (это в первую очередь) его любят, принимают, не желают ему зла и признают желание и право развиваться и самореализовываться.Если изначально в семье система ценностей нарушена, родители не демонстрируют экологичные и ресурсные модели поведения, то ребенок чувствует себя незащищенным, ему беспокойно. Взрослея и погружаясь в очень сложный и интересный мир социальных отношений, ребенок начинает искать в окружающих то, чего изначально ему самому не хватает в самом себе. А точнее он ищет то, чего ему не подарили в семье: ощущение безопасности, любви, ощущение силы, могущества, признание своего «Я». В основном он это находит в школьных или дворовых компаниях по принципу невротического подобия. Некоторые компании, состоящие из таких же тревожных и внутренне незащищенных детей, бывают очень агрессивны, ведут себя вызывающе и демонстративно.- Для чего подростки снимают подобные видео?- У детей вообще максимально проявляется и любовь, и ненависть, и гнев, и сила. В таких компаниях «казаться» доминирует над «быть». Друг перед другом они все время стараются самоутвердиться, закрепить свой статус, пытаются показать свою силу, власть, крутизну, своё влияние. И если ребенок, изначально не имея внутри привитых здоровых ценностей из семьи и не обладая правильными моделями поведения, попадает в такую компанию, он автоматически встраивается в эту игру: демонстрировать, доказывать, доминировать. Надо всем (в первую очередь себе) доказать, что я силен!- Зачем подросток решается выложить в сеть своё преступление?- Социальные сети – идеальная площадка для демонстрации собственных способностей. А что будет демонстрировать ребёнок, который чувствует себя незащищено и тревожно, не уверен в себе, но искренне хочет быть сильным и признанным? Правильно, он найдёт слабого и на нём будет показывать свою силу. Желательно это сделать в компании себе подобных. А потом сделать так, чтобы все знакомые это увидели и оценили. Таким образом, кричащий болезненное «Я» получает порцию так называемых «поглаживаний». С каждым просмотром и каждым «лайком» этих «поглаживаний» становится все больше и внутренняя тревога на время снижается. То есть, дети, снимающие эти омерзительные ролики, на самом деле пытаются восполнить внутренний недостаток любви и признания, которого они не получили в семье.- Как дети объясняют своё поведение?- В работе с такими детьми не всегда получается достучаться до их сочувствия и сострадания к жертве избиений. Я задаю вопрос, ты вообще понимаешь, что сделала? Они зачастую не в состоянии даже оценить ситуацию, проявить эмпатию. Внутреннее «Я» такого ребёнка очень сильно болит, кричит, кровоточит и не даёт возможности услышать чужую боль. Как видите, проблема очень глубокая. И решать её нужно не через перевоспитание детей. Решать проблему нужно через родителей, обучая их правильно общаться с детьми, любить их и воспитывать.- Что делать родителям?- Родитель должен стать для своего ребёнка другом, авторитетом, товарищем, наставником, при котором он чувствует себя расслабленно и защищённо. Тогда он будет говорить всё, что на душе. Всё, что болит, что не устраивает, обижает. Только в этом случае дитя будет рассказывать про своих друзей и про их занятия, не боясь осуждения и не опасаясь быть непонятым.Ребёнок должен доверять своим родителям и раскрываться перед ними полностью. Но искренне он сможет это сделать только по своему желанию, поэтому родители должны подобрать к нему правильные \\"ключи\\": понимать его потребности, его чувства, его желания, страхи и предубеждения. Надо знать, что он любит, а что ненавидит. Надо знать, каких блогеров он смотрит, какие аниме ему по душе в этом сезоне. Надо вместе с ним читать комиксы, слушать любимую музыку, смотреть его любимые фильмы. Только так можно понять ребёнка и стать к нему ближеЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Печоре подростки избили своего товарища в подъезде жилого домаПроисшествием заинтересовались инспекторы по делам несовершеннолетних (подробности)