«Отстреливать?»: мишка, поселившийся на ухтинской трассе, вызывает обеспокоенность чиновников Минприроды

Улыбчивый дружок. Но это дикий зверь, помните, он может быть очень опасен. Фото: ПроГород Ухта.

Наш потапыч – самый популярный медведь-попрошайка этим летом в Коми. Судьба животного с трассы Сыктывкара – Ухта волнует многих жителей региона. И нас, комсомольцев, в том числе. Каждый день в соцсетях мы смотрим новые видеоролики с участием прикормленного хозяина тайги. Мы поинтересовались у Минприроды Коми, как на данный момент решается судьба «ухтинского» косолапого.

Напомним, мишка-попрошайка появился на ухтинской трассе еще в середине мая. Михайло Потапыч с удовольствием вкушал вкусняшки, преподносимые автомобилистами и жителями Коми (ай-яй-яй!). Лето продолжалось, и медведь, заботливо прикормленный мимо проезжающими людьми, так и поселился на дороге.

– Сложно с ним. Прогоняем – возвращается, – вздыхает пресс-служба Минприроды Коми. – Отстреливать? Повода нет – он находится в охотничьих угодьях, у себя дома.

Поэтому сейчас решается вопрос о перемещении потапыча в другой регион. При этом ведомство традиционно предупреждает: НЕ КОРМИТЕ ЖИВОТНОЕ, Христа ради!

– Без «гуманитарной помощи» мишка уйдёт в лес. А поверьте, еда там есть, – гарантируют чиновники.

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