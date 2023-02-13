«Мама, я вернусь!»: житель Емвы поделился самым сокровенным на федеральном телеканале и растрогал зрителей до слёз

Андрей Малахов и Олег Ветошев. Фото: личный архив героя публикации.

Героем музыкального шоу «Песни от всей души» Андрея Малахова на Первом стал житель Коми. Емвинец Олег Ветошев принял участие в народной телепрограмме, вышедшей в эфир в воскресенье, 12 февраля, и спел песню «Я вернусь, обещаю, мама». Гости воскресной передачи, как и всегда, исполняют песни и мелодии, которые изменили их жизни. Подробности расскажет «Комсомолка».

С сыном хорошо

– Я надеюсь, что эта песня покорит сердца наших телезрителей, – напутствовал нашего земляка Андрей Малахов перед выступлением. Так и случилось. Пение Олега Ветошева под гитару и трогательный видеоряд впечатлило участников шоу, некоторые из них даже утирали слёзы, а зрители в зале кричали «Браво!» после финальных аккордов.

Песня Олега растрогала зрителей до слёз.

Гостья музыкального шоу, актриса Поля Полякова призналась, что она «в восхищении»: «У меня мурашки. Наша страна богата талантами, каждый из вас уникален, а каждая история пронзительная. Здесь, в студии, любая песня трогает душу и сердце, особенно в такое непростое время. Спасибо вам».

Олег рассказал, что эту песню он посвятил своей маме Александре Дмитриевне. В 2015 году в семье умер отец, с которым мама прожила душа в душу с 1989 года. И с 2020 года Олег зимует вместе с ней, так как после смерти мужа у пенсионерки стало резко ухудшаться зрение. Врачи поставили диагноз: катаракта. В этом году Александра Дмитриевна отметила 80-летний юбилей. «Разве дашь ей 80?»: улыбается сын.

Емвинец живёт с мамой третью зиму, заботится о ней.

– Конечно же, мне с сыном хорошо, весело. Он мне помогает, – делится Александра Дмитриевна. – Полы моет, пылесосит, за водичкой ходит. А я кушать готовлю и кормлю его, постираю, поглажу.

Влюбился в голос

Как рассказал житель Коми, он был во многих местах, но именно здесь, в Емве – «моя малая Родина, отчий дом».

– А для родителей мы всегда дети, и надо их ценить и любить, пока они с нами, пока мы можем их обнять и посмотреть в глаза, пока можем ощущать это тепло, – поделился сокровенным наш земляк.

Супруга Светлана с пониманием относится к ситуации.

Жена Олега Светлана, которую он называется Светичка, относится к семейной ситуации с пониманием. «Какая мудрая у вас жена»: поразился Малахов. Супруги встречаются по выходным и ведут совместный быт. По словам Олега, со Светланой он познакомился на бардовском фестивале, мужчина сначала влюбился в голос будущей жены, а уже затем в его красивую обладательницу. С тех пор пара поёт дуэтом, шагая по жизни вместе.

На телешоу житель республики отправил «музыкальный привет» своей супруге, исполнив песню «Весеннее танго».

Олег очень любит маму. Александре Дмитриевне исполнилось 80 лет.

Залетел в тренды!

Кстати, ещё один житель Коми «засветился» в музыкальном шоу «Залетай в тренды!», где любой начинающий артист получает шанс записать трек с топовым артистом. Ритмичная, танцевальная композиция на первой минуте заставила сделать выбор члена жюри в пользу участника из Коми. Им оказался уроженец Печоры AMPATI с трэком «Постель». Печорец рассказал, что из дома он уехал в 17 лет и сейчас живёт в Москве. В эфире мужчина обратился к своему сыну Льву: «Я тебя люблю, вырастешь – увидишь».

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