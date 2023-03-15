В Коми дали потомство единственные в России тракененские лошади пегой масти

Фото: конно-спортивный клуб «Аврора»

В сыктывкарском конном центре «Аврора» дали потомство тракененские кобылы.

– Наш проект «Пегие тракены России» набирает обороты! 4 и 8 марта наши тракененские кобылы Бангора и Оберона стали мамами очаровательных тракененских кобылок редкой и нетипичной для породы пегой масти, – написали в сообществе сыктывкарского конного центра «Аврора».

Сотрудники «Авроры» надеются, что в дальнейшем они станут отличными турнирными лошадьми и принесут Республике Коми немало побед и медалей, а также пополнят маточный состав хозяйства и передадут свою масть потомству.

Фото: конно-спортивный клуб «Аврора»

На данный момент в России такие лошади есть только в Республике Коми. Одной малышке решили придать национальный колорит, ее назвали Бур-Аски (в переводе с коми – доброе завтра, хорошее завтра).

- Пусть она станет хорошим будущим нашего конного клуба, - загадывают счастливые сотрудники.

Напомним, конно-спортивный клуб «Аврора» уже не в первый раз оказывается в центре внимания в виду своей уникальности. В мае 2021 года там родился малыш с необычным окрасом то ли зебры, то ли далматинца, он привлёк к себе всестороннее внимание. Расцветка жеребенка крайне редкая, местные наперебой сравнивали малыша то с зеброй, а то и с далматинцем.. Весть о малыше разлетелась по всей Республике Коми … и не только! Клуб «Аврора» долго не хотел расставаться с жеребцом, хотя на Наталью выходили коллекционеры со всей страны и мира с просьбой продать далматинца. Ижмарин в итоге уехал во Владимирскую область.

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