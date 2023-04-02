Искусственный интеллект создал человеческий облик Усинска

Фото: с личной страницы Кирилла Соловьёва – Кир Sol

Появился ещё один очеловеченный город Республики Коми, созданной с помощью нейросети Midjorney. Это наш нефтяной моложавый Усинск. Автором и исполнителем проекта стал дизайнер Кирилл Соловьёв.

В бассейне реки Усы хоть и считалась территория труднодоступной, но на ней издревле жили ненцы – коренное населения, привыкшие к суровому климату севера. Были обнаружены и стоянки древнего человека древнекаменного века. Промышленное освоение этих земель началось только в 60-е годы. И решение было оправдано, в 1962 году на реке Колва обнаружили первую большую нефть, что вследствие и стало Усинским нефтяным месторождением. Начало эпохи «черного золота» и вызвало появление базового города нефтедобычи. 20 июля 1984 года поселку Усинск был присвоен статус города.

Вернёмся к нашей картине нейросети. На нас смотрит мальчишка Усинск, бодренький и здоровенький. У него не наблюдаются физиологические черты коренных ненцев, оно и понятно. На территорию Усы начали приезжать люди разных национальностей, и нет необходимости делать привязку к определённому этносу.

На мальчике надета кожаная куртка, это идёт отсыл к тому, что город был образован в преддверие лихих 90-ых. На заднем фоне верно подмечена выглядывающая из-за леса нефтяная вышка, в принципе и ради чего был образован город. На сучке дерева рядом с мальчиком сидит огромный комар. Многие знают, что комар-нефтяник – символ Усинска.

Памятник комару-нефтянику был установлен в память геологам и нефтяникам, которые брели сквозь непролазную тайгу, кишащую комарами и, не отступая назад, специалисты находили и добывали такую нужную для страны нефть. Памятник – своеобразная дань уважения всем ветеранам-нефтяникам и современным добытчикам «чёрного золота». Также комар демонстрирует нефтяное богатство и компании, которые высасывают её из недр северной земли.

В целом, мы очень довольны нашим мальчишкой Усинском. Уже из городов Коми дизайнер Кирилл Соловьёв совместно с нейросетью «нарисовал» Сыктывкар, Воркуту и Ухту, Печору и Инту.

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