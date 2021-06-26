Беременным в Коми разрешили вакцинироваться от коронавируса

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Вопрос с вакцинацией от коронавируса в России решен. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой главу Минздрава России Михаила Мурашко.

Пока официальное сообщение на сайте Минздрава РФ не опубликовано. Но о решении начать вакцинацию беременных глава ведомства сообщил на президиуме координационного совета правительства по борьбе с распространением COVID-19.

По его словам, после клинических испытаний эксперты решили снять противопоказания для применения вакцины "ГамКовидВак" ("Спутник V") у беременных.

Напомним, что вакцинация от ковида в Коми продвигается с большим трудом. Только в отдельных районах приближаются к плановым показателям. И большинство из тех, кто готов сделать прививку – это жители 60+.

К тому же, как показал опыт, вакцина не является панацеей от заразы. Не только глава Коми заразился коронавирусом после вакцинации.

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