Глава Коми внес изменения в указ о режиме повышенной готовности

В Коми внесены изменения в указ о режиме повышенной готовности Фото: архив "КП"

В Коми изменен указ о режиме повышенной готовности, введенный из-за пандемии коронавируса. Обновленный документ опубликован на сайте главы республики.

Так, в новой редакции сообщается, что культурно-массовые мероприятия запрещены вплоть до 16 августа. Ограничения действуют и на ночные клубы и места, где проводятся дискотеки.

Также в документе говорится, что с сегодняшнего дня вводится обязательная вакцинация для некоторых граждан. Нарушение антиковидных мер повлечет за собой большие штрафы: для ИП - от 50 до 150 тысяч рублей, для юридических лиц - от 200 до 500 тысяч рублей. Именно руководители предприятий региона обязаны обеспечить вакцинацию 60% своих работников. Их число оценивается в 94 тысячи человек.

Согласно указу, республиканскому Минздраву поручено определить потребность в вакцине, холодильном оборудовании, прививочных бригадах, прививочных пунктах, дополнительно привлекаемых медицинских работниках, необходимых для обязательной вакцинации.

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