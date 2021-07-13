В Сыктывкаре признали аварийным целый микрорайон

Весь микрорайон обещают расселить до 2028 года. Фото: Александра САВИНОВА

В конце прошлой недели жители местечка Дырнос, что в Сыктывкаре, массово получили письма от столичной мэрии о признании своих домов аварийными и подлежащими сносу. Людям предложили для проживания жильё практически в другом конце муниципалитета.

Все жители деревянных домов получили "письма счастья". Фото: Александра САВИНОВА

На другой конец города

Жителям Дырноса предложили жилые помещения маневренного фонда, которые предназначены для временного проживания граждан, у которых жилые помещения стали непригодными для проживания в результате признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции. А расположен этот маневренный фонд по улице Общественной, д. 11 – Максаковка, что находится в противоположной стороне города и гораздо дальше, чем местечко Дырнос.

Жителям предложили переехать в Максаковку на неопределённый срок. Фото: Александра САВИНОВА

Паковать вещи придётся ещё нескоро

Как пояснили в администрации МО ГО «Сыктывкар», действительно весь деревянный жилой фонд в городе Сыктывкаре признан аварийным и подлежащим сносу, при этом речи о переселении не идёт, поскольку сейчас действует программа по переселению домов, признанных аварийными до 2017 года и будет она завершена только в 2025 году. Только после этого Дырнос, возможно, будет включён в следующую программу по переселению граждан из ветхого жилья. Но, как говорится, это неточно.

Информационные щиты висят пока только на нескольких домах. Фото: Александра САВИНОВА

Из фонда капремонта

Волнует жителей ещё один важный вопрос. Так жительница дома № 53 в Дырносе написала в комментарий к посту, опубликованном в группе ВК «Общественное движение «Дырнос – наш общий дом»», что действительно собственникам ещё и за свой счёт дома снести надо?

Сносить дом жители будут самостоятельно и из своих собственных средств? Фото: Александра САВИНОВА

- Эта норма взята с жилищного законодательства, однако на практике такого ещё не было, чтобы жителей обязывали самостоятельно сносить свои аварийные дома. Часть средств на снос дома будет использоваться из взносов на капремонт, которые уплачивались жителями в Региональный фонд капитального ремонта МКД. Остальные расходы берёт на себя муниципалитет, и сноситься будет дом только после того, как жителям предоставят новое жилье, или выплатят компенсацию, – прокомментировали ситуацию специалисты отдела контроля за управлением жилищным фондом и содержанием территорий МО ГО «Сыктывкар».

Всё же есть один плюс

Теперь жителям не придётся оплачивать квитанции за капитальный ремонт многоквартирного дома. В региональном фонде капитального ремонта МКД сообщили, что прекратят выставлять счета автоматически, как только получат постановление с администрации. Жителям нет необходимости обращаться самостоятельно в фонд.

Будет ли кто-то обслужить аварийные дома остаётся большим вопросом. Фото: Александра САВИНОВА

КСТАТИ

Напомним, что жители м. Дырнос постоянно обращаются в редакцию «Комсомолки» с просьбой осветить ту или иную проблему. Только в этом году новости о жизни в домах м. Дырнос публиковались уже несколько раз. Например, то, как одних жителей затопило нечистотами, а другие выживают в своих квартирах.

И всё-таки жители недоумевают о столь резком решении муниципалитета о признании домов в м. Дырнос аварийными и подлежащими сносу, ведь ещё весной на этот же вопрос отвечали представители той же администрации: "Заказывайте платную независимую экспертизу и признавайте дом аварийным". Кроме того, на данный момент ведутся ремонтные работы на малой объездной, которая как раз прилегает к м. Дырнос. В связи с этим жители высказывают мнение, что микрорайон выкупили крупные застройщики и хотят обустроить коттеджный посёлок.

При этом многие жители не хотели бы покидать родной Дырнос.

Администрация уверяет, что ремонт малой объездной и принятого решения о признании домов аварийными и подлежащими сносу никак не связаны. Более того, представители администрации заключили, что все деревянные дома в Сыктывкаре также признаны аварийными, в рамках постановления Правительства РФ № 47 от 28.01.2006, Устава МО ГО «Сыктывкар» и ряда других нормативных актов.

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