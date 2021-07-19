О коми мастерах расскажут на федеральном канале «Россия – Культура»

Пряничный домик влечёт! Фото: минкультуры Коми.

О мастерах республики и традициях коми расскажут на федеральном канале «Россия – Культура», сообщает минкульт региона. Как скоро это произойдет, расскажет «Комсомолка».

Съёмочная группа передачи «Пряничный домик» телеканала «Россия – Культура» прибывает в столицу буквально сегодня. С 19 по 26 июля в Сыктывкаре и районах Коми пройдут съёмки двух документальных программ.

«Мы провели серьёзную подготовительную работу: подключили творческие коллективы из Сыктывдинского, Корткеросского, Усть-Вымского, Прилузского районов, провели переговоры с мастерами из Сыктывкара, Сысольского и Сыктывдинского района. Надеемся, что в цикл запланированных двух программ войдёт всё самое интересное», – рассказала и. о. директора республиканского Центра народного творчества и повышения квалификации Елена Грачева.

Одна из программ будет посвящена мастерам республики. Второй документальный фильм будет посвящён традициям коми народа. К диалогу присоединятся этнографы Коми.

Напомним, это не первый приезд в республику журналистов телеканала «Россия – Культура». Буквально в начале июля телевизионщики приезжали в деревню Кривое, чтобы снять фильм о быте коми деревни, ознакомиться с традициями коренного народа и снять аутентичный фильм о праздниках местных.

КСТАТИ

Однажды эта съёмочная группа уже приезжала в Кривое. В начале декабря прошлого года телевизионщики провели здесь сутки. Тогда они снимали фильм «Удорцы: сокровище Мезени» для проекта «Земля людей». Журналисты ездили по всему району и от всей leob вживались в роль аборигенов.

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