«Заживо похоронили»: в Сыктывкаре на место ДТП, где сбили 8-летнего мальчика, несут игрушки

Школьник переходил дорогу на зеленый сигнал светофора Фото: Архив "КП"

В Сыктывкаре врачи республиканской больницы продолжают бороться за жизнь 8-летнего Филиппа, которого в минувшую пятницу сбила жена экс-чиновника Коми Ирина Шеремет. Мальчик переходил дорогу на разрешающий сигнал светофора, когда в него врезалась женщина на Suzuki. Удар был такой силы, что ребенок впал в кому и находится в тяжелом состоянии в реанимации.

Как сообщает источник «КП-Коми», медики дают благоприятный прогноз: есть большой шанс, что мальчик выживет, однако каким будет его качество жизни сейчас сложно сказать. У Филиппа тяжелейшие травмы головы и переломы тела.

Но есть и те, кто не верит в выздоровление Филиппа. Неизвестные начали приносить к перекрестку, где сбили мальчика, поминальные свечи и игрушки. Об этом «КП-Коми» рассказал народный корреспондент.

- Все выходные на перекрестке была лампадка со свечкой и игрушки, заживо похоронили мальчика... Сегодня утром проезжали, уже ничего нет, - поделилась наблюдением Арина С.

Напомним, по факту смертельной аварии, которая произошла в пятницу, 1 октября, в Сыктывкаре возбуждено уголовное дело.

Ирина Шеремет ехала по Октябрьскому проспекту на своей машине «Сузуки». Повернула направо, сворачивая на улицу Орджоникидзе в сторону ЦВК, и на пешеходном переходе наехала на мальчика 2013 года рождения. После, не справившись с управлением, дама-водитель выехала на тротуар и на высокой скорости сбила пешехода. От полученных травм женщина 1983 года рождения погибла на месте. После этого «Сузуки» врезался в «Фольксваген», в результате чего пострадали водитель и пассажирка немецкого авто.

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