Медикам удалось стабилизировать состояние 8-летнего мальчика, пострадавшего в смертельном ДТП в Сыктывкаре

Филипп уже может ходить сам Фото: архив "КП"

Состояние 8-летнего Филиппа из Сыктывкара, пострадавшего при наезде на него иномарки, стабильно. Об этом сообщили в Минздраве Коми. В ведомстве уточнили, что ребенок сейчас проходит реабилитацию и необходимое лечение.

Филипп также находится в отделении нейрохирургии, за ним постоянно следят врачи и персонал.

- Состояние у ребенка стабильное, средней тяжести. Он получает все необходимое лечение, - сообщили «КП-Коми» в Минздраве.

Мама школьника Радмила также отметила, что ее сын начал ходить сам.

Ранее стало известно, что мальчик после нескольких дней комы пришел в сознание. В аварии он получил тяжелые травмы головы и переломы.

Напомним, по факту смертельной аварии, которая произошла в пятницу, 1 октября, в Сыктывкаре возбуждено уголовное дело. Виновницу ДТП заключили на два месяца в СИЗО на время расследования.

Ирина Шеремет ехала по Октябрьскому проспекту на своей машине «Сузуки». Повернула направо, сворачивая на улицу Орджоникидзе в сторону ЦВК, и на пешеходном переходе наехала на 8-летнего мальчика. После, не справившись с управлением, дама-водитель выехала на тротуар и на высокой скорости сбила пешехода. От полученных травм женщина 1983 года рождения погибла на месте. После этого «Сузуки» врезался в «Фольксваген», в результате чего пострадали водитель и пассажирка немецкого авто.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Коми простились с погибшей в смертельном ДТП в Сыктывкаре 38-летней матерью двоих детей

Ирина скончалась на месте аварии от тяжелых травм (подробности)