В Коми 11 ковид-пациентов стали жертвами коронавируса за сутки

В Коми сохраняется напряженная эпидобстановка из-за ковида Фото: Архив "КП"

В Коми озвучены новые данные по коронавирусу. За сутки число заражений выросло на 265 случаев. Такие цифры опубликованы на сайте федерального оперативного штаба, который продолжает следить за эпидобстановкой в регионах России.

Всего же в Коми 73 500 человек заболели коронавирусом. Из них 66 506 благополучно побороли болезнь. Только за минувшие сутки число выздоровлений достигло 291.

Также изменился показатель смертности. За прошедшие 24 часа количество летальных исходов выросло на 11. За весь период пандемии жертвами ковида стали 1 857 пациентов.

Ранее стало известно, что в Коми открыли дополнительные 150 мест для больных коронавирусом. Глава республики Владимир Уйба заявил, что из-за низких темпов вакцинации увеличивается число случаев с тяжелым течением болезни. Он сообщил, что все последние новые факты заражения произошли среди невакцинированных граждан.

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