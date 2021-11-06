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Общество6 ноября 2021 14:12

В Коми отказались продлевать школьные каникулы с 8 ноября 2021 года

В двух городах Коми принято решение об отказе продлевать школьные каникулы
Источник:kp.ru
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В Сыктывкаре и Ухте родителям сообщили об открытии школ с 8 ноября

В Сыктывкаре и Ухте родителям сообщили об открытии школ с 8 ноября

Фото: Архив "КП"

В Ухте и Сыктывкаре школьники вернутся за парты уже в понедельник, 8 ноября. Речь идет о Сыктывкаре и Ухте.

По словам начальника управления образования администрации Ухты Натальи Коротковой, учебные заведения открывают школьные двери, а детсады ждут воспитанников. А вот студенты останутся дома, на дистанционке.

- С понедельника школьники выходят с каникул, детские сады начинают работать в плановом режиме, техникумы и колледжи ещё неделю продолжают учиться в дистанционном режиме, - заявила Короткова.

Также родители Сыктывкара получают массовую рассылку в мессенджерах о том, что каникулы детей и нерабочие дни в детсадах заканчиваются 7 ноября. В свою очередь добавим, что решения оперштаба еще нет.

Напомним, Сыктывкар и Ухта остаются лидерами по наибольшему приросту зараженных коронавирусом. За сутки же Коми установила новый рекорд - 405 фактов инфицирования за 24 часа.

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