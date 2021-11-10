Пока папа ел, сын задыхался в дыму: в Печоре в запертой машине едва не погиб двухлетний ребенок

К счастью, спасатели приехали быстро и вытащили ребенка из смертельной ловушки. Скрин видео.

В Коми ребенок едва не стал жертвой то ли несчастного случая, то ли родительской халатности. В Печоре загорелась машина, в которой находился двухлетний малыш, сообщили «КП-Коми» в региональном МЧС. Совсем один. Его отец отлучился по делам, пока сын спал.

Инцидент произошел на улице Булгаковой. Очевидцы заметили черный дым, который окутал легковушку, и позвонили спасателям. Уже через три минуты последние были на месте. Когда пожарные приехали на вызов, они с ужасом увидели, что в салоне находится маленький ребенок.

Малыша оперативно достали из машины и передали врачам. Ребенок успел надышаться дымом: было принято решение экстренно госпитализировать малыша. Медики диагностировали у юного печорца сильные ожоги дыхательных путей и реанимировали его. Сейчас его состояние оценивается как крайне тяжелое.

Фото: СУ СК по Коми.

– Ребенка достали из машины чуть ли не в последний момент! Молодой папаша закрыл маленького спящего сына в машине, а сам ушел есть в столовую, – рассказывают очевидцы. Через пару минут автомобиль будет весь в дыму...

Известно, что малышу на момент происшествия едва не исполнилось три года, свой важный день рождения малыш будет отмечать всего через месяц.

На данный момент следователями организована процессуальная проверка по факту пожара в автомобиле, в котором пострадал мальчик. Судмедэкспертам предстоит установить вред, причиненный ребенку, а пока следователи устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.

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