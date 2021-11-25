«Человек добрый, щедрый»: жена обвиняемого в убийстве бизнес-леди из Сыктывкара рассказала о своем муже

Фото из личного архива Натальи Порошкиной

В Сыктывкаре продолжаются заседания городского суда в рамках уголовного дела об убийстве известной столичной предпринимательницы Натальи Порошкиной. Главным обвиняемым является бывший супруг женщиной Сергей Карандашев.

Напомним, в конце июля 52-летняя Порошкина не вернулась домой после прогулки с собакой. Позже ее тело найдут закопанным на берегу реки Сысолы. В убийстве сознался экс-супруг бизнесвумен.

Как сообщает БНК, на очередном слушании дела выступала нынешняя жена Карандашева. По ее словам, она узнала о случившемся из газет. Женщина утверждает, что супруг не намеревался видеться с бывшей женой, хотел лишь сходить на рыбалку и вернуться 28-го числа в Сочи, где жил в последнее время.

Свидетельница настаивает, что конфликтов между бывшими супругами в последнее время, хотя и не отрицает, что развод Карандашевых был болезненным.

- Развод у них был тяжелым. Очень долго делили имущество. Но после того, как все суды завершились, никаких споров между ними не было. Они не общались, не виделись, не созванивались. У каждого была своя жизнь. Сергей никогда никакой злости по отношению к бывшей жене не проявлял, - говорит она.

Жена Сергея характеризует его как положительного человека, который не жалел денег на благотворительность.

- За годы нашей совместной жизни Сергей показал себя только с хорошей стороны. Всегда был очень любящим и заботливым, порядочным, трудолюбивым человеком. Он часто безвозмездно помогал близким людям. Я удивилась, когда узнала, что Сергей в родной деревне восстанавливает церковь, в которую ходила его мама, - сказала жена Карандашева.

Добавим, что следующее заседание назначено на 27 декабря.

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