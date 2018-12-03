В Коми продолжаются поиски убитых Анны Нестеровой и Анастасии Щетининой

СЕГОДНЯ 17:03 2018-12-03T17:03:19+03:00

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В Коми продолжают искать тела убитых Анны Нестеровой и Анастасии Щетининой. Погода корректирует планы спасотрядов: они с учетом морозов будут применять другие технические методы поиска, сообщает «Комиинформ».

Тела убитых горожанок ищут почти месяц. Однако до сих пор розыскные мероприятия не увенчались успехом. Однако следственные органы не собираются сдаваться. Известно, что в настоящее время формируются новые отряды, которые будут применять в работе другие технические методы поиска.

Напомним, что в начале ноября в Сыктывкаре пропала 43-летняя Анна Нестерова. Ее искали всем городом, а потом возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Вскоре оперативники задержали предполагаемого убийцу. Он признался, что избил Анну, а затем утопил. Труп женщины начали искать водолазы в районе Доручастка.

Анастасия Щетинина исчезла утром 9 ноября после того, как отвела сына в школу. Предполагается, что бывший муж поджидал Анастасию в подъезде, зашел вместе с ней в квартиру и задушил. Тело он упаковал в большой чемодан. Возле подъезда преступника поджидал автомобиль, за рулем которого находилась его новая подруга. Сообщники вывезли чемодан с трупом за город и бросили в речку.