В Сыктывкаре школьник выпал из окна пятого этажа

12 Февр. 09:26 2019-02-12T09:35:41+03:00

Ребенок приземлился в сугроб, поэтому серьезных повреждений он не получил

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9-летний мальчик выпал из окна пятого этажа в одном из домов столицы Коми. К счастью, ребенок приземлился в сугроб, поэтому серьезных повреждений он не получил, пишет «Комиинформ».

Инцидент случился в начале февраля. Школьника госпитализировали в отделение травматологии Республиканской детской клинической больницы. Медики диагностировали у пострадавшего перелом пяточной кости.

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ИСТОЧНИК KP.RU