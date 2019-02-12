В Сыктывкаре школьник выпал из окна пятого этажа
9-летний мальчик выпал из окна пятого этажа в одном из домов столицы Коми. К счастью, ребенок приземлился в сугроб, поэтому серьезных повреждений он не получил, пишет «Комиинформ».
Инцидент случился в начале февраля. Школьника госпитализировали в отделение травматологии Республиканской детской клинической больницы. Медики диагностировали у пострадавшего перелом пяточной кости.
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ИСТОЧНИК KP.RU