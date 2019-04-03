Подозреваемый в получении взятки Василий Гончаренко ляжет на операционный стол

СЕГОДНЯ 12:13 2019-04-03T12:13:38+03:00

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Фигурант уголовного дела о взяточничестве Василий Гончаренко готовится к плановой операции. Бывший руководитель администрации Корткеросского района просит Сыктывкарский горсуд отправить его в Коми республиканскую клиническую больницу для удаления грыжи.

- Еще до ареста Василий Анатольевич намеревался выкроить время, чтобы поправить здоровье. У любого человека в его возрасте имеются хронические заболевания, в том числе и те, которые требуют хирургического вмешательства. Еще год назад Василий Гончаренко планировал лечь на операцию по удалению грыжи, но не успел. Сейчас в СИЗО заболевание обострилось и требует лечения, - сообщила "КП в Коми" Жанна Деменкова, представитель стороны защиты Василия Гончаренко.

Бывший муниципальный чиновник уже почти год находится в верхнечовском СИЗО№1. Как подследственный он должен был проходить лечение в больнице для спецконтингента в Ухте (лечебно-профилактическое учреждение "Больница №18"). Но фигурант направил в Сыктывкарский горсуд заявление с просьбой предоставить ему возможность сделать операцию в Коми республиканской клинической больнице. Там, по его мнению, условия значительно лучше. В ближайшие дни суд должен ответить на ходатайство.

Сам Гончаренко надеется, что операция состоится уже 8 апреля, а уже в середине месяца продолжился судебный процесс по его уголовному делу.

ИСТОЧНИК KP.RU