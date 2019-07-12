В Усть-Усе планируется открыть модульную баню

СЕГОДНЯ 11:06 2019-07-12T11:14:10+03:00

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Мэр Усинска рассматривает возможность приобретения модульного здания бани для села Усть-Уса. На днях руководство города осмотрело ветхое здание сельской бани и пришло к выводу, что бюджет округа не потянет капитальный ремонт объекта.

Баня в Усть-Усе была построена 55 лет назад. Как отметил руководитель села Валерий Старыгин, услуги учреждения пользовались высоким спросом среди сельчан. Люди с удовольствием парились в бане, а также посещали действовавшую при ней парикмахерскую.

Сейчас здание закрыто. И, скорее всего, не будет восстановлено. Ремонтные работы потребуют больших затрат, которые вряд ли окупятся. В этом убедился мэр Усинска Николай Такаев, посетив бывшую баню в Усть-Усе.

Выходом из ситуации градоначальник назвал возможность приобретения модульного здания бани. Об этом сообщается на сайте администрации Усинска.

Напомним, сами сельчане пытались через прокуратуру обратить внимание на проблемную ситуацию. В Усть-Усе фактически проживает 902 человека, из них 176 - в жилых домах без горячего водоснабжения и ванных комнат. Надзорный орган направил иск в суд с требованием обязать власти Усинска организовать работу общественной бани.

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Фото:www.администрация-усинск.рф

Фото:www.администрация-усинск.рф

ИСТОЧНИК KP.RU