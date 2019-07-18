В Керчомъя планируется организовать подвоз хлеба

СЕГОДНЯ 09:55 2019-07-18T09:58:05+03:00

В Усть-Куломском районе следят за продовольственной безопасностью на территориях, отрезанных от «большой земли».

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В Усть-Куломском районе наблюдается стабилизация ситуации, вызванной аномальными ливнями. Уровень воды в местах подтопления начал спадать. В Зимстан, Керчомъя и Нижний Воч побывала комиссия специалистов «Управдороги Коми» и «Коми дорожной компании». Восстановительные работы планируется начать, когда вода полностью уйдет. В первую очередь ремонтная техника прибудет на участок Усть-Кулом-Керчомъя. Об этом сообщается на официальном сайте районной администрации.

Как сообщалось ранее, автобусное сообщение возобновлено по направлению Сыктывкар-Усть-Кулом. До сих пор сложно добраться до следующих населенных пунктов: поселок Тимшер, Зимстан, Нижний Воч, Диасеръя, Пузла.

Власти района следят за продовольственной безопасностью на территориях, отрезанных от «большой земли». В Керчомъя решено организовать подвоз хлеба, поскольку в селе нет хлебопекарни. Также планируется обустроить лодочную переправу для экстренных случаев доставки продуктов питания. Лодки будут отправляться с места бывшей паромной переправы.

Сегодня утром Сергей Рубан, руководитель администрации Усть-Куломского района, отправился в Нижний Воч для встречи с населением.

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ИСТОЧНИК KP.RU