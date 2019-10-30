2019-10-30T15:34:55+03:00
Общество

Пока никто не хочет быть мэром Сыктывкара

На конкурс не поступило ни одной заявки
Дарья ЮДИНА
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Пока никто не хочет становиться мэром СыктывкараПока никто не хочет становиться мэром СыктывкараФото: Татьяна БОЖЕСКО
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Недавно городская администрация объявила о проведении конкурса на замещение должности мэра. Принимать документы начали 21 октября, но до сих пор никто не отправил заявку.

Впрочем, у желающих занять кресло сыктывкарского мэра ещё есть время, чтобы собрать необходимые документы и отправить заявку на конкурс. Прием документов продлится до 22 ноября. Выберут нового сити-менеджера 6 декабря.

Напомним, что Валерий Козлов сложил полномочия сыктывкарского градоначальника в июле. Врио мэра стала Наталья Хозяинова, а её экс-руководитель недавно стал представителем Коми в СЗФО.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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