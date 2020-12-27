Очередное нападение волков на село Коми произошло на этой неделе. Стая разорвала собаку прямо на глазах школьников. Статистика этого года подтверждает: число этих хищников в республике выросло в два раза.«В селе Керес Корткеросского района волки съели очередную собаку около школы. Самое ужасное, что дети видели последствия этого ужаса», - написала в соцсети Анастасия Минина. Она же опубликовала ужасающие фото.Напомним, на этой неделе стая волков пришла в поселок Пажга в 30 километрах от Сыктывкара поздней ночью. Они нагло напали на дом в самом центре довольно большого села, где их встретил верный пес Мишка. Камера видеонаблюдения бесстрастно запечатлела страшные минуты неравной битвы (видео).Ранее целая стая волков наведалась в город Микунь Усть-Вымского района Коми. 4 декабря в частном секторе на улице Мечникова волки загрызли собаку, оставили только голову и одну лапу.За 2020 год было убито 230 волков, что в три раза больше, чем было годом ранее. Властями региона разрешено отстреливать еще почти сотню. Такое решение было принято из-за увеличения численности волков. Только за год их популяция выросла с 633 до 1294 особей.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕАномальная погода в Коми подняла из спячки медведей (подробности)