Экс-глава Коми Вячеслав Гайзер при этапировании переболел «короной» в тяжелой форме. По пути из тверской колонии в Сыктывкар он потерял 10 килограммов, сообщает один из Телеграмм-каналов.Это вполне объясняет задержку с началом суда по новому делу бывшего главы Республики Коми. Напомним, Вячеслава Гайзера должны были доставить из колонии в Тверской области, где он сейчас отбывает наказание, в Сыктывкар 1 декабря 2020 года. Это решение было принято еще в октябре.Однако 1 декабря Сыктывкарский суд объявил, что заседание переносится на неопределенное время.Напомним, суд начался 21 декабря. Вячеслав Гайзер выглядел бодро и уверенно. Он заявил об абсурдности обвинений, выслушав их.Напомним, Вячеслав Гайзер отказался от прекращения этого уголовного дела по истечению срока давности, потому что намерен доказать свою невиновность в суде.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕФигурант «дела Гайзера» Павел Марущак требовал 2,5 миллиона за «пытки», которые он испытал в автозакахНо суд решил, что он слишком переоценил свои страдания (подробнее)