К семье сотрудника ОВД Александра Пальшина, трагически погибшего в октябре 2020 года, полицейский Дед Мороз приехал домой. В роли сказочного персонажа выступил командир мобильного взвода ППС Павел Безменов.Дочки сержанта встретили гостя в новогодних костюмах. Старшая Дина рассказала стихотворение, младшая Лиза спела песню. Лиза удивила гостя выбором новогоднего наряда. \\"Уговорила маму купить мне костюм полицейского, потому что хочу там работать\\"- пояснила девочка. Добрый Дед Мороз передал подарки, подготовленные коллегами и столичной администрацией, сообщает пресс-служба МВД по Коми.Напомним, 2 октября ночью полицию вызвали на помощь: детям угрожает опасность. Сотрудники ППС лейтенант Олег Высочанский и старший сержант Александр Пальшин отправили двух детей 2014 и 2017 годов рождения, их мать и бабушку в безопасное место с инспектором по делам несовершеннолетних. А потом хозяин квартиры напал на них, ослепив газом и нанося удары ножом. Олег Высочанский получил тяжелые ранения, его напарник Александр Пальшин погиб на месте. Убийца покончил с собой.4 октября состоялось прощание с Александром Пальшиным, \\"Комсомолка - Коми\\" опубликовала фоторепортаж прощания с героем.Он родился 27 августа 1992 года в Сыктывкаре. Службу в органах внутренних дел начал в 2013 году в должности полицейского взвода ОВО г.Сыктывкара. Был женат, имел двух дочек 2014 и 2015 годов рождения. Его вдова ждет третьего ребенка.Напомним, тогда МВД по Коми организовало сбор средств для поддержки семьи. Деньги и сейчас можно перечислять на имя супруги Юлии Александровны Пальшиной по номеру счета 40817810728003484494.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕОн шесть дней полз по лесу с обмороженными ногами Настоящее новогоднее чудо произошло в Коми (подробности)