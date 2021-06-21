Пропавшая в Коми молодая мать была замечена в другом городе

Фото: из личного архива Натальи Тимофеевой

В Коми продолжаются поиски 31-летней Натальи Тимофеевой из Сосногорска. Женщина ушла из дома в начале июня и с тех пор перестала выходить с родственниками на связь.

По словам дочери пропавшей, похожую на ее мать женщину видели в Ухте. Однако у близких все еще не получается связаться с Натальей: телефон не доступен, а в социальные сети она заходить перестала.

Ранее поиски женщины анонсировали и прекратили через пару дней волонтёры «Лиза Алерт Коми». Конкретную причину завершения работ они не называют, однако объяснили, что отряд прекращает свою деятельность по поиску человеку, если он не хочет сам возвращаться домой, действия добровольцев могут повредить следственным органам или родственники сами решили забрать заявление. Последнее точно не произошло, уверяет дочь пропавшей.

Приметы: рост 165 см, нормального телосложения, волосы темно-синие, зеленые глаза.

Была одета: в синюю джинсовую куртку, белую футболку, темно-синие джинсы, черно-белые кроссовки на высокой платформе.

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