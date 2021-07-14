В Сыктывкаре обнаружено тело 32-летнего мужчины, утонувшего весной у здания ФСБ

Фото: «Лиза Алерт Коми»

В Сыктывкаре прекратили поиски 32-летнего Александра Кулачкова. Мужчина пропал 2 апреля, когда проводил время со своими друзьями у здания ФСБ. Сыктывкарец, будучи в нетрезвом состоянии, сорвался с моста и ушел под лед. Все это время велись поиски тела.

Как сообщает «Комиинформ», труп был обнаружен очевидцами накануне, 13 июля. Тело Александра принесло течением и прибило к понтонному мосту.

Напомним, в поисках Александра участвовали спасатели, полицейские и волонтеры. Родители погибшего поблагодарили всех неравнодушных, участвовавших в поисках их сына.

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