Врачи провели операцию мальчику, пострадавшему в смертельном ДТП в Сыктывкаре

Врачи дают позитивный прогноз Фото: Архив "КП"

Накануне врачи провели операцию 8-летнему мальчику Филиппу, который сильно пострадал в смертельном ДТП в Сыктывкаре. Напомним, жертвой аварии также стала 38-летняя мать троих детей Ирина, которую вчера похоронили в Сысольском районе.

Тем временем в больнице медики фиксировали и сопоставляли части костей ребенку, для этого и потребовалась операция. В частности, доктора работали над скуловой костью мальчика, уточнил Минздрав изданию «БНК». Состоянию Филиппа врачи пока что дают более-менее позитивный прогноз: в скором времени его планируют снять с аппарата ИВЛ.

Напомним, трагедия произошла 1 октября: водительница японской иномарки Ирина Шеремет на пешеходном переходе сбила школьника, а после выехала на тротуар, где на скорости сбила женщину. К сожалению, пострадавшая скончалась до приезда врачей. Однако авария не закончилась и на этом: после «Сузуки» влетел в «Фольксваген», где пострадал водитель и пассажир. Сейчас Ирина Шеремет находится в СИЗО.

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