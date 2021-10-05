Защитник Михаила Ефремова дал совет адвокату Ирины Шеремет из Сыктывкара

Фото: АГН «Москва»

Бывший ранее представителем актера Михаила Ефремова адвокат Эльман Пашаев обратился с профессиональным советом к защитнику Ирины Шеремет. Напомним, и артист, и жительница Сыктывкара оказались в центре внимания после резонансных ДТП со смертельным исходом.

Адвокат поделился советом в эфире телеканала ЛенТВ24. В частности, он заявил, что работу нужно строить, основываясь на диалоге с потерпевшими. По словам Эльмана Пашаева, больше в работе с такими случаями не нужен никто, поскольку лишь пострадавшие решают судьбу виновника ДТП

«Перспективы исключительно в любом уголовном деле по ДТП решает только потерпевшая сторона. А так, чтобы как-то юрист выкручивался, это невозможно», ― говорит Эльман Пашаев.

Напомним, страшное тройное ДТП с участием Ирины Шеремет произошло 1 октября в Сыктывкаре. Жертвами стали сразу несколько человек: пострадали два человека из салона другого автомобиля, на ИВЛ находится 8-летний ребенок, а 38-летняя многодетная мать погибла на месте. После этого было решено оставить Ирину Шеремет в СИЗО. Сейчас уже состоялись похороны погибшей женщины, а мальчик постепенно идет на поправку.