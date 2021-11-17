В Коми мошенники звонят пенсионерам, предлагая сохранить северные надбавки

В Коми звонят мошенники и предлагают сохранить северные надбавки Фото: Архив "КП"

Новость о том, что Коми больше не будет относиться к районам Крайнего Севера после подписания соответствующего документа президентом России Владимиром Путиным, активизировала новый вид мошенничества. Теперь пенсионерам республики звонят аферисты и предлагают купить сертификат, который якобы позволит сохранить северные надбавки. Согласно схеме мошенников, жертва должно доказать с помощью сертификата, что работала в Коми АССР.

Мы в свою очередь подчеркиваем: на выплатах и надбавках решение главы государства не отразится, так как документ носит технический характер. Власти намерены создать новый перечень субъектов, которые будут относиться к территориям Крайнего Севера. Никаких сертификатов, чтобы получать положенные льготы, надбавки и пособия не требуется.

Напомним, согласно указу Владимира Путина документ, подписанный Борисом Ельциным, считается недействительным. Речь идет об указе от 1992 года, по которому несколько регионов, в том числе Коми, не будут относиться к районам Крайнего Севера.

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