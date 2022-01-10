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Происшествия10 января 2022 6:48

Смертельное ДТП, в котором погибли три человека, произошло из-за ошибки водителя пикапа

Источник:kp.ru
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Фото: скриншот видео

Фото: скриншот видео

В Коми произошла страшная авария, в результате которой три человека погибли. ДТП случилось накануне на трассе «Вятка» в половине одиннадцатого утра.

По данным республиканской ГИБДД, 77-летний мужчина за рулем Toyota Hilux выехал на встречку и лоб в лоб столкнулся с Land Rover под управлением 59-летнего водителя. В результате столкновения на месте аварии погибли виновник ДТП и его 69-летняя пассажирка. Еще одна 23-летняя пассажирка пикапа находится в больнице в тяжелом состоянии.

Выжить не удалось и 59-летнему мужчине. Он умер на больничной койке от тяжелых травм.

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