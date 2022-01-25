В Коми завершили расследование в отношении сбившей 8-летнего мальчика и женщину Ирины Шеремет

Фото: Следком Коми

Следком Коми сообщил, что завершено расследование уголовного дела в отношении 52-летней Ирины Шеремет, которая сбила насмерть молодую женщину и серьезно травмировала 8-летнего ребенка. В ведомстве приняли решение обвинить ее в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека и смерть человека, если оно сопряжено с оставлением места ДТП.

Следователи выдвинули версию, что в октябре 2021 года обвиняемая наехала на перекрестке улицы Орджоникидзе и Октябрьского проспекта на 8-летнего мальчика, который переходил дорогу. После этого она выехала на тротуар и сбила насмерть женщину, продолжив движение вплоть до столкновения с автомобилем «Фольксваген».

Психолого-психиатрическая экспертиза не показала никакие отклонения в момент совершения преступления. Кроме того, автомобиль признали полностью работоспособным. Свою вину обвиняемая признала частично. Следователи передали уголовное дело прокурорам для последующего направления в суд.

В настоящий момент Шеремент грозит до 12 лет заключения. Женщина частично возместила причиненный ей ущерб.

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