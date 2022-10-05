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Происшествия5 октября 2022 4:45

«В этот раз не спасла»: близкие погибшей 18-летней студентки обратились к жителям Коми

Родные погибшей 18-летней девушки из Сыктывкара просят помочь с похоронами
Источник:kp.ru
Фото из личного архива Елизаветы

Фото из личного архива Елизаветы

Родные погибшей 18-летней студентки из Сыктывкара просят помощи в организации похорон. Близкие девушки отмечают, что ее вместе с маленькой сестренкой воспитывала мама в одиночестве.

– Давайте поможем ее близким и поддержим в такой ситуации. Кто может помочь хоть какой-либо копейкой на сборы похорон, – обратились ко всем неравнодушным друзья девушки.

Жизнь Елизаветы оборвалась, как ранее передавала «Комсомолка», во время ДТП в ночь на 4 октября. Девушка в тот момент находилась за рулем своей «пятнашки», которую так любила и говорила, что эта машина спасает ее от всех переживаний.

– В этот раз не спасла. Спи спокойно, малышка, Лизочка, любимая, – пишут ее родные.

Желающие помочь, могут перечислить средства на карту Сбербанка по номеру телефона 8 904 860 61 93 (Лариса Витальевна Г.).

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