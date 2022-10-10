Масштабы поисков пропавшей 14-летней Анастасии Поздеевой из Ухты расширились по всей Коми

Фото из личного архива Анастасии Поздеевой

В Коми расширились поиски 14-летней Анастасии Поздеевой из Ухты. Волонтёры «Лиза Алерт» сообщили о том, что поисковые работы теперь ведутся и за границами родного города школьницы.

— Настю ищут не только в Ухте. Сосногорск, Печора, Усинск, Вуктыл, Нижний Одес, Ветлосян и Шудаяг - все возможные места нахождения Насти и близлежащие территории проверены, — говорят добровольцы.

Напомним, ученица лицея исчезла 5 октября ранним утром. Предварительно оставив дома телефон и удалившись из социальных сетей, девочка передала через своего младшего брата, что она любит свою семью, и пропала. Позже волонтеры обнаружат рюкзак Насти. Зеленая сумка находилась около бассейна, весь район у реки уже обследован, однако следов школьницы не обнаружены.

Родители Анастасии обратились к своей дочери через местное телевидение. Они попросили ее вернуться и не бояться осуждения. Сергей и Екатерина Поздеева верят, что скоро их дочь найдётся и все наладится.

Отмечается, что за все дни поисковых мероприятий было задействовано 274 добровольца, которые прошли 503 км: выполнили 103 задачи, наклеили более четырёх тысяч ориентировок.

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