Сбившую насмерть человека в Сыктывкаре Ирину Шеремет хотят посадить на 5 лет и 5 месяцев

Фото из личного архива Ирины Шеремет

Прокурор запросил 5 лет и 5 месяцев лишения свободы Ирине Шеремет, устроившей смертельное ДТП в Сыктывкаре.

В городском суде начались прения. Гособвинитель попросил приговорить сыктывкарку к 5 годам и 5 месяцам колонии общего режима. Кроме того, женщину на три года хотят лишить прав, передает БНК.

Напомним, авария, которая была на слуху у всей России, произошла год назад. Шеремет за рулём Suzuki Grand Vitara сбила на пешеходном переходе 8-летнего школьника. Затем, не остановившись, на высокой скорости насмерть сбила 38-летнюю мать двоих детей.

Остановилась женщина-водитель лишь после того, как на ближайшем перекрестке столкнулась с автомобилем Volkswagen Tiguan.

Вину фигурантка признала частично, настаивая, что не пыталась умышленно скрыться с места происшествия, свое поведение объяснила шоковым состоянием, а причину ДТП связала с неисправностью автомобиля.

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