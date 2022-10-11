К поискам пропавшей в Ухте 14-летней Анастасии Поздеевой подключились водолазы

Фото из личного архива пропавшей

Поиски пропавшей 14-летней Анастасии Поздеевой из Ухты теперь ведутся и на воде. К поисковым работам подключились водолазы. Специалисты управления противопожарной службы и гражданской защиты Коми намерены тщательно обследовать место, где нашли рюкзак Насти.

- Первый был на лодках – осматривали берег от бассейна «Юность» до местечка Сирочай. Во время второго рейда обследовали ямы русла сильно обмелевшей реки до Сосногорска. К работе привлечены пять водолазов, - цитирует управление издание БНК.

Напомним, школьница ушла из дома 5 октября рано утром. Она вышла в лицей вместе со своим младшим братом, проводила его и исчезла. Перед уходом Настя попросила мальчика передать семье послание и ушла. Когда родителям подростка позвонили из школы и сообщили, что юная ухтинка не пришла на занятия, Сергей и Анастасия Поздеевы забили тревогу. Позже ее мама обнаружит телефон дочери дома и увидит, что та удалилась из всех социальных сетей.

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