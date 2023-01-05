В Коми ликвидируют последствия аварии на очистных сооружениях

Фото: пресс-служба администрации Воркуты

В Воркуте завершается ликвидация последствий инцидента на очистных сооружениях. Об этом сообщили в пресс-службе главы Коми.

Как сообщалось ранее, инцидент произошел 24 декабря. На объекте повредились перекрытия проходного канала. Причиной стало обрушение бетонной производственной площадки на канализационную трубу и трубы отопления. По факту случившегося проводится проверка.

На водоснабжение Воркуты случившееся никак не повлияло. Дело в том, что водозабор города находится на реке Уса выше по течению. Вблизи очистных сооружений взяли пробы воды. Безопасности водоснабжения Инты и Усинска ничего не угрожает.

Ликвидация последствий инцидента продолжается. Сейчас демонтируют поврежденный участок трубопровода, а также разбирают обрушенные опоры и плиты перекрытия. К работам привлекли кран и 10 человек.

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