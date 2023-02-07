Бывшего замглавы Печоры будут судить за смерть звукорежиссера

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Бывшего заместителя главы администрации Печоры Андрея Канищева будут судить за то, что он до смерти избил звукорежиссера Виктора Фатеева. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Как сообщалось ранее, Канищев обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего, которым является музыкант Виктор Фатеев. Во время празднования 100-летия Коми мужчины сильно поругались, конфликт же быстро перерос в драку.

— Между Андреем Канищевым и звукорежиссером Виктором Фатеевым прямо на сцене, установленной на главной площади Печоры, завязалась драка. Один мужчина ударил другого по лицу и второй «отлетел» на перила лестницы. Когда пострадавший повернулся, второй участник драки снова ударил его. Виктор Фатеев упал на лестницу, ударился головой о бетон. Его доставили в больницу, — говорится в материалах дела.

Печорец скончался 29 августа. Сыктывкарский городской суд оставил бывшего чиновника под стражей по 21 февраля включительно.

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