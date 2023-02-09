Человек, попавший под британские санкции, оказался теской прокурора Коми

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Человек, попавший под санкции, введенные Великобританией, оказался теской прокурора Коми Николая Егорова.

Как сообщалось ранее, всего в новом списке 15 физических и юридических лиц. В британском МИД отметили, что люди и компании, против которых ввели санкции, причастны к проведению специальной военной операции. В список, в частности, попали российский бизнес-омбудсмен Борис Титов и разработчик беспилотников ZALA. Сообщалось, что туда вошел прокурор Коми. Однако на самом деле санкции ввели против другого Николая Егорова. Британские власти называют его владельцем ООО «Энергетика. Содружество. Успех» и бывшим директором Антипинского НПЗ.

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