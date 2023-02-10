Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу бывшего первого замглавы Печоры

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В прокуратуре Коми утвердили обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего первого заместителя главы администрации Печоры Андрея Канищева. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Как сообщалось ранее, Канищев обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего, которым является музыкант Виктор Фатеев. Во время празднования 100-летия Коми мужчины сильно поругались, конфликт же быстро перерос в драку.
— Между Андреем Канищевым и звукорежиссером Виктором Фатеевым прямо на сцене, установленной на главной площади Печоры, завязалась драка. Один мужчина ударил другого по лицу и второй «отлетел» на перила лестницы. Когда пострадавший повернулся, второй участник драки снова ударил его. Виктор Фатеев упал на лестницу, ударился головой о бетон. Его доставили в больницу, — говорится в материалах дела.
Печорец скончался 29 августа. Сыктывкарский городской суд оставил бывшего чиновника под стражей по 21 февраля включительно.
Первый заместитель прокурора Коми утвердил обвинительное заключение. Уголовное дело планируют направлено в Печорский городской суд.
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