В Коми поставят памятник псу-герою Сармату

Фото: сайт конкурса «Мой ласковый и нежный зверь»

В Коми планируют поставить памятник псу-герою Сармату. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского правительства.

Хозяин животного Андрей Мухин рассказал, что памятник начнут изготавливать уже на следующей неделе. Был выбран проект сидящей собаки ростом 0,8 метра в боевой амуниции. На питомце будет георгиевская ленточка, противогазная сумка и символ Z. Постамент из мраморной крошки окрасят в бронзовый цвет. Памятник установят в поселке Первомайский Сысольского района.

Напомним, что пес Сармат стал талисманом в Коми. Он четко выполнял команды, не боясь шума, обнаружил мину, хотя этому его даже не обучали. 7 сентября он спас ценой своей жизни хозяина под Изюмом. Сармата похоронили с воинскими почестями. Сейчас жители Коми голосовали, чтобы отважный пес выиграл в интернет-голосовании «Мой ласковый и нежный зверь». Хозяин пса Сармата ефрейтор Андрей Мухин получил медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

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