Воркутинского чиновника, обвиняемого в наркопреступлениях, отказались выпускать из-под стражи

Фото: пресс-служба администрации Воркуты

Начальника управления городского хозяйства администрации Воркуты Кирилла Арабова, обвиняемого в незаконном обороте наркотиков, оставили под стражей. Об этом сообщили в пресс-службе судов Коми.

Как сообщалось ранее, чиновник приобрел, перевозил и хранил в своей машине наркотики. В скором времени мужчина был задержан полицейскими. Далее в отношении Арабова было возбуждено второе уголовное дело. В нежилом помещении по улице Мира правоохранители обнаружили и изъяли крупную партию наркотиков, которую начальник управления ЖКХ Воркуты приобрел и хранил до момента изъятия. 30 июля обвиняемого заключили под стражу.

Верховый суд Коми рассмотрел апелляцию. В итоге решение о заключении под стражу было оставлено без изменения.