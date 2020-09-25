Вакцинация от гриппа в Коми идет со скрипом

На 24 сентября в Коми поставили прививку от гриппа 15% от общего числа жителей. Фото: Артем КИЛЬКИН

На 24 сентября в Коми поставили прививку от гриппа 127 492 человек или 15% от общего числа жителей, сообщил на заседании правительства и.о. министра здравоохранения РК Борис Александров. По планам в этом году в республике необходимо привить от гриппа не менее 60% жителей.

Хорошие темпы вакцинации демонстрируют Усть-Куломский район (привито 26,8% населения), Княжпогостский район (25,5%) и Сысольский район (24%). Низкие темпы – привито до 10% жителей – в Ухте, Прилузском и Троицко-Печорском районах.

Напомним, по рекомендациям врачей прививку необходимо делать как дошкольникам, так и учащимся 1-11 классов, беременным женщинам, взрослым старше 60 лет, медицинским работникам, а также тем, кто контактирует с большим количеством людей.

Напомним, для выработки иммунитета необходимо 8-12 дней, защитный эффект от вакцинации сохраняется до 12 месяцев.

Напомним, за прошлую неделю в Коми заболели ОРВИ 8,5 тысяч человек. Пока не выявлено ни одного случая гриппа.

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