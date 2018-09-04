"Дело Зенищева": следователь не помнит, как пропали диски с данными о переводе денег Фаерштейну

СЕГОДНЯ 17:40 2018-09-04T17:57:54+03:00

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Судебное расследование по делу экс-мэра Романа Зенищева завершается. Сегодня по ходатайству адвокатов фигуранта в Сыктывкарском горсуде был допрошен следователь Константин Беляков. Сторона защиты пыталась выяснить, как исчезли важные вещественные доказательства: диски с информацией о движении денег на счетах фигурантов "дела Гайзера" - Антона Фаерштейна, Валерия Веселова и т.д.

На прошлом заседании обвиняемый утверждал, что изучал данные на дисках и своими глазами видел, что Антон Фаерштейн регулярно получал деньги со счетов "Финансово-делового альянса" и "Автоконтроля". В частности, экс-градоначальник называл суммы 400, 200 и 180 тысяч рублей.

Диски в свое время предоставил полиции ключевой фигурант "дела Зенищева" Николай Шлопов. Изучив информацию, фигурант пришел к выводу: вменяемые ему взятки получал Антон Фаерштейн (фигурант "Дела Гайзера", свел счеты с жизнью в 2016 году в сизо "Матросская тишина"). Даты перевода денежных средств совпадали с инкриминируемыми фигуранту датами получения денег от Шлопова.

Но важные вещдоки загадочно исчезли в период досудебного расследования. В этой связи адвокаты попросили сегодня следователя Константина Белякова разъяснить, при каких обстоятельствах были уничтожены компакт-диски. К сожалению, следователь признался, что ничего уже не помнит.

- Я этого не помню, - передал слова господина Белякова журналисту "КП в Коми" защитник фигуранта Антон Косырев.

На большинство вопросов свидетель предоставил аналогичный ответ: не помню.

На следующем судебном заседании по "делу Зенищева" начнутся прения сторон. Напомним, в рамках процесса были допрошены свыше 70 свидетелей. В том числе, фигуранты резонансного "Дела Гайзера": экс-глава Коми Владимир Торлопов, бывший глава Коми Вячеслав Гайзер, предприниматель Валерий Веселов. Также в суд приглашались Юрий Бондаренко и Николай Шлопов.

Напомним, Роману Зенищеву вменяется в вину получение взятки в размере 3,7 миллионов рублей и получение материальной выгоды в сумме 10 миллионов рублей за покровительство предприятиям, специализировавшихся на автобусных перевозках. По версии следствия, с 2006 по 2009 годы мзду ему передавали ежемесячно наличкой Валерий Веселов и его компаньоны. А затем в зачет транспортного долга градоначальнику через Полину Голованову, супруге мэра, передали в собственность шесть предприятий ЖКХ.

СПРАВКА КП

Экс-мэр Сыктывкара Романа Зенищева признали виновным в совершении ряда коррупционных преступлений. Он приговорен к 10 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 1,1 миллион рублей. Его также лишили права занимать должности на государственной и муниципальной службе, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций, сроком на 3 года